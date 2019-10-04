04 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe idmanında şok görüntü! "Bunun sorumlusu Ersun Yanal"
Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile merhaba dedi. İlk haftalarda alınan başarılı sonuçlar ile zirveye yakın bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günkü idmanında dikkat çeken bir görüntü vardı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları bu görüntüyü 'vefasızlık' olarak değerlendirdi. İşte o görüntü ve Fenerbahçe idmanından görüntüler...
Giriş Tarihi: 04.10.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 02:15
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