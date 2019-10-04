04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe idmanında şok görüntü! "Bunun sorumlusu Ersun Yanal"

Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile merhaba dedi. İlk haftalarda alınan başarılı sonuçlar ile zirveye yakın bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günkü idmanında dikkat çeken bir görüntü vardı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları bu görüntüyü 'vefasızlık' olarak değerlendirdi. İşte o görüntü ve Fenerbahçe idmanından görüntüler...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 02:15
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Fenerbahçe idmanında şok görüntü! Bunun sorumlusu Ersun Yanal

Fenerbahçe'nin idmanında herkesi şaşkına çeviren bir görüntü vardı.

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Fenerbahçe idmanında şok görüntü! Bunun sorumlusu Ersun Yanal

Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe camiası bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe idmanında şok görüntü! Bunun sorumlusu Ersun Yanal

Hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler resmi youtube hesabına bir video ekledi.

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Fenerbahçe idmanında şok görüntü! Bunun sorumlusu Ersun Yanal

A Takım ve B Takım olarak iki takıma ayrılan Fenerbahçeli futbolcular çift kale maç yaptı.

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Fenerbahçe idmanında şok görüntü! Bunun sorumlusu Ersun Yanal

Maç esnasında kadraja giren bir görüntü sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti ve bazı taraftarlar tarafından vefasızlık olarak adlandırıldı.

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