Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Yaz transfer döneminde zirveye oynayacak kadro için takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer ve sezon sonu takviyeleri için çalışmalara şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya'nın 4 futbolcuyla yollarını ayıracağı ve 2 takviye yapacağı öğrenildi. İşte o isimler...