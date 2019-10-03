03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Yaz transfer döneminde zirveye oynayacak kadro için takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer ve sezon sonu takviyeleri için çalışmalara şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya'nın 4 futbolcuyla yollarını ayıracağı ve 2 takviye yapacağı öğrenildi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:04
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!

Fenerbahçe'de değişim rüzgarları son hızla esmeye devam ediyor...

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ve takım uyumunu her geçen maç daha da yakalayan sarı lacivertlilerde yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle ağır eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise iç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirdi.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!

Sarı-lacivertliler; Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu ve Adil Rami ile resmi sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!

Ancak takımda hala eksik oyuncular varken diğer yandan kadroda düşünülmeyenler de belli oldu.

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