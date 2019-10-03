03 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Yaz transfer döneminde zirveye oynayacak kadro için takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer ve sezon sonu takviyeleri için çalışmalara şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya'nın 4 futbolcuyla yollarını ayıracağı ve 2 takviye yapacağı öğrenildi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:04
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