20 Aralık 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!
Sezon başında göreve geldiği Medipol Başakşehir ile elde ettiği başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve Arda Turan'a kadar birçok konuyla ilgili konuşan Buruk, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'na yaptığı teklifi de açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:18
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı