31 Ocak 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Göztepe 11'ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor

Fenerbahçe için Göztepe sınavının önemi büyük olacak. Sarı-lacivertliler, 3 puan alırsa bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanacak, en az bir basamak da yukarı tırmanacak. Ersun Yanal bu zorlu maç için 11'ini belirledi.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 07:51
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Fenerbahçede Ersun Yanal Göztepe 11ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor

Yeni Malatyaspor karşısında şeytanın bacağını kıran Fenerbahçe, bir ilk için yarın Göztepe ile karşılaşacak.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Göztepe 11ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor

Yine taraftarı önünde oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da zaferle ayrılırsa bu sezon bir ilke imza atacak.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Göztepe 11ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor

Kanarya, İzmir ekibinden de 3 puan alması halinde 2018-19'da ilk kez üst üste 2 maç kazanacak.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Göztepe 11ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor

Fenerbahçe, bu karşılaşmayla birlikte seri yakalaması halinde en az 1 basamak çıkacak, rakipleri de kaybederse 2 sıra yükselebilecek.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Göztepe 11ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor

VICTOR MOSES BU KEZ 11'DE
Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin, Ülker Stadı'ndaki Göztepe sınavında yeni transfer Moses da 11'de yer alacak.

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