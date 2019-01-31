Fenerbahçede Ersun Yanal Göztepe 11ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal Göztepe 11'ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor

Fenerbahçe için Göztepe sınavının önemi büyük olacak. Sarı-lacivertliler, 3 puan alırsa bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanacak, en az bir basamak da yukarı tırmanacak. Ersun Yanal bu zorlu maç için 11'ini belirledi.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 07:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





