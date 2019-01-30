Sosyal medyada Serdar Aziz yorumları!

Serdar Aziz'in Galatasaray ile sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye imza atması taraftarları ikiye böldü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime kızarken, Fenerbahçeli taraftarların yorumları ise görülmeye değerdi. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 30.01.2019 22:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





