30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Serdar Aziz yorumları!

Serdar Aziz'in Galatasaray ile sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye imza atması taraftarları ikiye böldü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime kızarken, Fenerbahçeli taraftarların yorumları ise görülmeye değerdi. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 30.01.2019 22:45
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Sosyal medyada Serdar Aziz yorumları!
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Sosyal medyada Serdar Aziz yorumları!
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Sosyal medyada Serdar Aziz yorumları!
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Sosyal medyada Serdar Aziz yorumları!
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Sosyal medyada Serdar Aziz yorumları!
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