28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Fenerbahçe'de dev derbi için galibiyet planı belirlendi. Galatasaray evinde mutlaka risk alacaktır. Sabırlı ve akıllı oynayıp, rakibin açıklarını değerlendirirsek 9 maçlık seriyi devam ettiririz!..

Giriş Tarihi: 28.09.2019 02:01 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 07:44
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda 'sabırlı+kontrollü oyun' ve kontratak ile sonuç arayacak.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Teknik heyet, Galatasaray'ın 9 maçlık kazanamama serisini bitirmek için evinde mutlaka galip gelmek isteyeceğini, bu nedenle maça hızlı başlayıp bölüm bölüm risk alacağını düşünüyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Ersun Yanal'ın oyunculardan özellikle maçın başındaki baskı+presi kırmak için orta sahada bol pas yapıp, topu boş alanlara aktarmalarını istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

GOLCÜLER PUSUYA YATACAK

Rakibin risk alacağı anlarda ise vereceği açıklar değerlendirilerek, Vedat Muriç, Max Kruse ve Deniz Türüç ile gol aranacak.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Fenerbahçe, Galatasaray'a ligde 9 maçtır yenilmiyor (3 galibiyet, 6 beraberlik). Deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında da mağlubiyet yaşamadı.

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