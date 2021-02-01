01 Şubat 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Orta sahanın ardından forvet...

Süper Lig'de ara transfer döneminin yıldızlarından Fenerbahçe, gözünü forvet pozisyonuna dikti. Ademi'yi kiralayan Fenerbahçe, kadrodaki alternatif forvetleri yapılacak takviye ile güçlendirmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin forvet planları...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 11:29
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Fenerbahçe transferde durmuyor! Orta sahanın ardından forvet...

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala, kulüpler son takviyeler için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Orta sahanın ardından forvet...

Ocak ayı transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, son olarak İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamıştı.

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Orta sahanın ardından forvet...

Transferde durmayan sarı-lacivertlilerde, takımdan bazı isimlerin de ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Orta sahanın ardından forvet...

Bunlardan ilki, takımda sezon başında dahil olan Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos...

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Orta sahanın ardından forvet...

Fenerbahçe'nin son haftalarda yedek kalan Lemos'u, Süper Lig takımlarına önerdiği ifade edildi. Uruguaylı stoperin görüştüğü takımın ise Kasımpaşa olduğu bildirildi.

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