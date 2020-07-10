10 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyarak sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine alırken, kulüp başkanı da Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisini doğruladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:10
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı

Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı

Sezonun bitimine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, geçtiğimiz dönemde yapılan transfer hatalarını tekrarlamayarak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı

Comolli'nin istifasıyla boşalan sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirecek olan Kanarya, yapacağı hamlelerle taraftarına yeni sezonda şampiyonluk hediye etmek istiyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferini de bitirdi.

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