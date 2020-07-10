Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyarak sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine alırken, kulüp başkanı da Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisini doğruladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:10 ABONE OL