10 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu...

Sezonun sona ermesiyle birlikte futbol kariyerine nokta koyarak sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Geçmiş sezonlarda yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Fenerbahçe'de Emre'nin 6 bölge için nokta atışı takviyeler yapmayı hedeflediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:48
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Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu...

Türkiye'nin en pahalı üç kadrosundan birine sahip olmasına rağmen, hatalı 'kadro mühendisliği' nedeniyle sezonun neredeyse tamamında yokluklarla boğuşan ve bunun sonucunda bütün kupalara erken veda eden Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu...

Taraftarlar hemen her maçta 'orijinal mevkilerinde oynamayan devşirme' futbolcularla sahaya çıkan takımda artık bu görüntüleri görmek istemiyor.

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Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu...

Sezon bitimiyle birlikte sportif direktörlüğe geçiş yaparak transferlerde söz sahibi konumuna gelecek Emre Belözoğlu'nun öncelikle 6 mevkiye oyuncu alması gerektiği görüşünde birleşiliyor.

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Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu...

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertli takımda transfer yapılması gereken bölgeler ve gerekçeleri:

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Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu...

SOL BEK: Mevkinin tek adamı Hasan Ali uzun süre sakatlık nedeniyle oynayamadığı için bu bölgede asıl bölgesi sağ bek olan Dirar'a görev verildi, bu da savunmanın aksamasına yol açtı.

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