Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu...

Türkiye'nin en pahalı üç kadrosundan birine sahip olmasına rağmen, hatalı 'kadro mühendisliği' nedeniyle sezonun neredeyse tamamında yokluklarla boğuşan ve bunun sonucunda bütün kupalara erken veda eden Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.