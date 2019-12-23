Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan kavga açıklaması! Ersun Yanal...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle Kadıköy'deki geleneği sürdürmüş oldu. Maçtan sonra Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın kavga ettiği iddiaları gündeme oturmuştu. Sarı-lacivertlilerin kaptanı, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 00:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





