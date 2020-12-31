Fenerbahçe'de açıklama geldi! Diego Perotti ve Ozan Tufan...

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu tedbir amaçlı salonda çalışırken, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan Diego Perotti ve corona virüsü testi pozitif çıkan Ozan Tufan'ın son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 14:55 ABONE OL