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Fenerbahçe'de açıklama geldi! Diego Perotti ve Ozan Tufan...

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu tedbir amaçlı salonda çalışırken, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan Diego Perotti ve corona virüsü testi pozitif çıkan Ozan Tufan'ın son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 14:55
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Fenerbahçe'de açıklama geldi! Diego Perotti ve Ozan Tufan...

Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe'de açıklama geldi! Diego Perotti ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

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Fenerbahçe'de açıklama geldi! Diego Perotti ve Ozan Tufan...

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

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Fenerbahçe'de açıklama geldi! Diego Perotti ve Ozan Tufan...

Antrenmanın bir bölümünde teknik direktör Erol Bulut da top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu.

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Fenerbahçe'de açıklama geldi! Diego Perotti ve Ozan Tufan...

7 FUTBOLCU SALONDA ÇALIŞTI, PEROTTI DÜZ KOŞU YAPTI

Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken Perotti sahada koşu yaptı.

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