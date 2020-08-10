10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertlilerde kontratı biten ve futbolu bırakacağı aktarılan deneyimli yıldızın, kariyeriyle ilgili kararı vereceği tarih açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:32
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Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?

Sezonun bitmesine ve transferler açıklanmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun pozisyonu konusunda hala bir resmi açıklama yapılmadı.

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Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?

Yeni sezonda sportif direktör olarak görev alması beklenen Belözoğlu'nun bu nedenle aktif futbolculuk kariyerine nokta koyması gerekiyor.

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Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?

Ancak futbolcunun bir sene daha oynamak istediği de biliniyor.

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Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?

Bu kadar uzun ve parlak bir kariyeri; dolu tribünler önünde, şampiyonlukla ve milli takımla Avrupa Şampiyonası'na giderek taçlandırmak isteyen Emre, bu üç isteğini bu sene gerçekleşmedi.

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Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?

Kendisine çok iyi bakan, profesyonelce yaşayan 40 yaşındaki futbolcunun önünde hala böyle bir seçenek bulunuyor.

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