15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi patlak verdi! Antrenmanlara çıkmıyor...

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve kariyerine futbolcu olarak mı yoksa sportif direktör olarak mı devam edeceği belirsizliğini koruyan Emre Belözoğlu konusunda net bir açıklama yapılmış değil. Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına başlarken, Emre Belözoğlu antrenmanlara çıkmıyor. Bu da akıllara birçok soru getiriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 13:08
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi patlak verdi! Antrenmanlara çıkmıyor...

Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy istifa etti. Özsoy'un görevi bırakmasının arkasında başkan Ali Koç ile yaşadığı fikir ayrılıkları ve çatışmanın yattığı açık.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi patlak verdi! Antrenmanlara çıkmıyor...

"Şimdi ne olacak?" sorusuna yanıt arayan sarı lacivertli camianın merak ettiği ikinci bir soru daha var: Emre Belözoğlu nerede?

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi patlak verdi! Antrenmanlara çıkmıyor...

Sarı lacivertli camianın en sevdiği isimlerin başında gelen, futbolculuğu kadar transfer görüşmelerindeki etkisiyle taraftarı coşturan, bir telefonuyla bile futbolcuların rotasını değiştiren, sportif direktörlüğe getirileceği söylentileriyle 'Fenerbahçe'nin yılın transferi' yorumları yapılan Emre Belözoğlu sessiz.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi patlak verdi! Antrenmanlara çıkmıyor...

Belözoğlu gibi Fenerbahçe yönetimi de sessiz. Bu sessizlik akla bazı soruları da getiriyor. Bu soruları konunun iki tarafına da ilettik ama hiçbir yanıt alamadık. Bu konuda dikkat çeken ve akla gelen soruları şöyle özetlemek mümkün:

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi patlak verdi! Antrenmanlara çıkmıyor...

O AÇIKLAMA HALA YAPILMADI
Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e yaptığı açıklamada, ailesinin futbola devam etmesini istediğini, çok yakında bu konuyla alakalı bir açıklama yapacağını açıkladı. Ama bu açıklama neden hâlâ yapılmadı?

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