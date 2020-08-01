01 Ağustos 2020, Cumartesi

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Çifte bomba! Fenerbahçe yeni kanatlarıyla uçacak

Yeni sezon için çalışmalarına hız vermeden devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son verecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip sağ ve sol kanat için 2 ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 13:34
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Çifte bomba! Fenerbahçe yeni kanatlarıyla uçacak

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi.

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Çifte bomba! Fenerbahçe yeni kanatlarıyla uçacak

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Çifte bomba! Fenerbahçe yeni kanatlarıyla uçacak

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

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Çifte bomba! Fenerbahçe yeni kanatlarıyla uçacak

Geride bıraktığımız sezon kanat bölgesinde oldukça sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, bu sorunu yeniden yaşamak istemiyor.

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Çifte bomba! Fenerbahçe yeni kanatlarıyla uçacak

Devre arasında Moses'ı Inter'e gönderen Kanarya, Garry Rodrigues'ten de beklediği katkıları alamamıştı.

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