Çifte bomba! Fenerbahçe yeni kanatlarıyla uçacak

Yeni sezon için çalışmalarına hız vermeden devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son verecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip sağ ve sol kanat için 2 ismi gündemine aldı. İşte detaylar...