13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve gelecek sezon zirveye oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raopru doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertliler, yeni transferlerini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Eski futbolcuları Alex de Souza, Fabio Luciano ve Deivid de Souza aracılığıyla Brezilya'da oyuncu takip eden sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Santos forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 19:01
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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de ligin sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına start verildi.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Kadroda radikal değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertliler, en az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Bu doğrultuda ilk adımı atan Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve Neustadter ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani, Benzia ve Ayew ise takımlarına döndüler.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

İç transferde hareketli günler sarı-lacivertliler, dış transferde de atağa kalktı.

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