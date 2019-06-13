13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif
Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve gelecek sezon zirveye oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raopru doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertliler, yeni transferlerini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Eski futbolcuları Alex de Souza, Fabio Luciano ve Deivid de Souza aracılığıyla Brezilya'da oyuncu takip eden sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Santos forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.06.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 19:01
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