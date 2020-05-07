07 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iki transferi bitiriyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, yeni görevi için şimdiden mesaiye başlarken, tecrübeli oyuncunun Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edilmişti. 39 yaşındaki futbolcunun, Emre ve Mert Hakan dışında Süper Lig'de forma giyen iki yıldız için daha harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:25
ABONE OL
  • 1
  • 12
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iki transferi bitiriyor!

Türk futbolunda 'Alpaslan' dendiğinde akla gelen ilk isim; şüphesiz Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane liberosu Alpaslan Eratlı...

  • 2
  • 12
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iki transferi bitiriyor!

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden olan Alpaslan Eratlı, 1973-1983 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giydi ve futbolu da bu kulüpte bıraktı. Türk futbol tarihinen en iyi liberolarından biri kabul edilen Eratlı, 26 kez de A Milli Takım formasını terletti.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iki transferi bitiriyor!

Efendiliği, istikrarı, faul yapmadan top ve adam geçirmemesiyle bilinen Eratlı'nın sarı lacivertlilerden emekliliğinin 37 yıl sonrasında yönetim ikinci bir Alpaslan'ı, Göztepe'nin ön liberosu Alpaslan Öztürk'ü almak için hareket geçti.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iki transferi bitiriyor!

Yönetim, Göztepe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olsa da gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibinin kapısını çaldı.

  • 5
  • 12
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iki transferi bitiriyor!

Stiliyle eski Fenerbahçeli Lugano'ya benzetilen Alpaslan için Göztepe 3 milyon TL talep etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör