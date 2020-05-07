Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iki transferi bitiriyor!

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden olan Alpaslan Eratlı, 1973-1983 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giydi ve futbolu da bu kulüpte bıraktı. Türk futbol tarihinen en iyi liberolarından biri kabul edilen Eratlı, 26 kez de A Milli Takım formasını terletti.