14 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de kamp çalışmaları devam ediyor. Topuk Yayla'sında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Kanarya'da Emre Belözoğlu'nun görüntüsü olay oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 09:24
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Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Yeni sezon öncesi yaptığı tarnsferlerle gündeme oturan Fenerbahçe, Boluspor ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Allahyar Sayyadmanesh 11'i ile sahaya çıktı.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Mücadelenin 9. dakikasında Abdülcebrail'in soldan son çizgiye inip yaptığı ortaya Moses tek vuruşla topu ağlara yolladı ve takımın9ı 1-0 öne geçirdi.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Mücadelede Alper Potuk'un istekli görüntüsü dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Öte yandan Serdar Aziz de sarı-lacivertlilerin etkili isimlerinden oldu.

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