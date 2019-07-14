14 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de kamp çalışmaları devam ediyor. Topuk Yayla'sında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Kanarya'da Emre Belözoğlu'nun görüntüsü olay oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.07.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 09:24
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