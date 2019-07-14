14 Temmuz 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Ersun Yanal onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katarak gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir. Ersun Yanal kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun satılması gerektiğini yönetime iletti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 09:48
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Ersun Yanal onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Ersun Yanal onay verdi

Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak gelecek sezonun en büyük şampiyon adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Ersun Yanal onay verdi

Teknik direktör Ersun Yanal kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun satılması gerektiğini yönetime iletti.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Ersun Yanal onay verdi

Sarı-lacivertli yönetim takımdan ayrılmaya sıcak bakmayan futbolcu için takım arayışlarına başladı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Ersun Yanal onay verdi

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği yıldız futbolcu için iyi bir teklif gelirse anında satılacak. İşte detaylar...

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