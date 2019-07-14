Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Ersun Yanal onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katarak gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir. Ersun Yanal kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun satılması gerektiğini yönetime iletti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





