04 Kasım 2020, Çarşamba

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Emre Belözoğlu'nun Dorukhan Toköz ısrarı! İşte sözleşme şartları

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda geride kalan 7 haftada topladığı 17 puanla maç fazlasıyla lider durumda bulunan Fenerbahçe'de devre arası tarnsfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile henüz anlaşamayan Dorukhan Toköz için girişimlere başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 10:33
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Emre Belözoğlu'nun Dorukhan Toköz ısrarı! İşte teklif şartlerı

Yaz transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, yaptığı hamlelerle büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli takımın ocak ayında da durmaya niyeti yok.

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Emre Belözoğlu'nun Dorukhan Toköz ısrarı! İşte teklif şartlerı

Sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte transferde çehresi değişen Fenerbahçe 'kaliteli oyuncu' kıstasından ödün vermeyecek.

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Emre Belözoğlu'nun Dorukhan Toköz ısrarı! İşte teklif şartlerı

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı.

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Emre Belözoğlu'nun Dorukhan Toköz ısrarı! İşte teklif şartlerı

Yerli isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe'de, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz ismi ön plana çıkmıştı.

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Emre Belözoğlu'nun Dorukhan Toköz ısrarı! İşte teklif şartlerı

Öyle ki Ozan Tufan ile takas olacağı söylentileri çıksa da transfer gerçekleşmedi ve Dorukhan Beşiktaş'ta kaldı.

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