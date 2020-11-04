Emre Belözoğlu'nun Dorukhan Toköz ısrarı! İşte sözleşme şartları

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda geride kalan 7 haftada topladığı 17 puanla maç fazlasıyla lider durumda bulunan Fenerbahçe'de devre arası tarnsfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile henüz anlaşamayan Dorukhan Toköz için girişimlere başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...