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Fenerbahçe'de Diego Perotti'de korkutan gelişme! Son 3 sezonda...

Transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, Diego Perotti'yle de sözleşme imzalayarak ses getirmişti. Sarı-lacivertlilerin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Arjantinli yıldızda korkutan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 30.11.2020 15:37
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Fenerbahçe'de Diego Perotti'de korkutan gelişme! Son 3 sezonda...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin geçmişinde yaşadığı sakatlıklar tereddütleri beraberinde getirmişti.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'de korkutan gelişme! Son 3 sezonda...

Sarı-lacivertli takıma attığı imzanın ardından sakatlığı sebebiyle güçlendirme antrenmanları yapan Arjantinli futbolcu ilk haftalarda forma giyemedi.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'de korkutan gelişme! Son 3 sezonda...

Süper Lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor deplasmanında kadroya alınan Diego Perotti, 62. dakikada oyuna girmişti ve penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'de korkutan gelişme! Son 3 sezonda...

DERBİYİ TAMAMLAYAMADI!
Fenerbahçe cephesinde Diego Perotti'nin üzerine titrenirken Beşiktaş karşılaşmasında korkulan oldu.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'de korkutan gelişme! Son 3 sezonda...

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olarak sahaya ilk 11'de çıkan Tangocu yıldız karşılaşmayı tamamlayamadı.

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