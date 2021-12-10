Fenerbahçe'de devre arası planı! Vitor Pereira'dan o isme tam not!

Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın zaman zaman 4-2-3-1'e döndüğü ama uzun soluklu hedefinde 3-4-2-1 sistemi olduğu biliniyor. Buna göre Pereira orta sahada iki yönlü ve skor katkısı olan bir futbolcunun kadroya katılmasını istedi. İşte Pereira'nın planında Süper Lig'de forma giyen o futbolcu ve detayları... (FB spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:07 ABONE OL