10 Aralık 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de devre arası planı! Vitor Pereira'dan o isme tam not!

Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın zaman zaman 4-2-3-1'e döndüğü ama uzun soluklu hedefinde 3-4-2-1 sistemi olduğu biliniyor. Buna göre Pereira orta sahada iki yönlü ve skor katkısı olan bir futbolcunun kadroya katılmasını istedi. İşte Pereira'nın planında Süper Lig'de forma giyen o futbolcu ve detayları... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:07
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Fenerbahçe’de devre arası planı! Vitor Pereira’dan o isme tam not!

Süper Lig'de zaman zaman iyi zaman zaman ise vasatın altında bir performans sergileyen Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler 15 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunuyor.

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Fenerbahçe’de devre arası planı! Vitor Pereira’dan o isme tam not!

Özellikle Pereira'nın 3'lü savunma ile sahaya çıktığı zamanlarda iki kanat bekinin de geriye gelişi fazlasıyla savunma yapan bir takıma dönüşmesi taraftarların tepkisini almaya devam ediyor.

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Fenerbahçe’de devre arası planı! Vitor Pereira’dan o isme tam not!

Galatasaray derbisiyle 4'lü savunma dizilişine geçen ancak maçın ilerleyen zamanlarında yeniden 3-4-2-1 sistemine dönen Pereira'nın bu sistemeden vazgeçmeye niyeti yok.

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Fenerbahçe’de devre arası planı! Vitor Pereira’dan o isme tam not!

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği başladı. Portekizli hocanın özellikle orta saha anlamında geçiş oyununda skora daha çok katkı yapan bir isim istediği iddia edildi.


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Fenerbahçe’de devre arası planı! Vitor Pereira’dan o isme tam not!

Orta sahada Gustavo, Sosa, Meyer, Crespo, Mert Hakan ve Zajc tercihlerini kullanan Pereira bir türlü istediği ikiliyi bulamadı. Portekizli teknik adam son oynanan Rizespor karşılaşmasında Gustavo ve Crespo'yu tercih etmişti.

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