10 Aralık 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de devre arası planı! Vitor Pereira'dan o isme tam not!
Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın zaman zaman 4-2-3-1'e döndüğü ama uzun soluklu hedefinde 3-4-2-1 sistemi olduğu biliniyor. Buna göre Pereira orta sahada iki yönlü ve skor katkısı olan bir futbolcunun kadroya katılmasını istedi. İşte Pereira'nın planında Süper Lig'de forma giyen o futbolcu ve detayları... (FB spor haberleri)
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