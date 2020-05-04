04 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Corona virüsü sonrası Fenerbahçe sahalara döndü!

Fenerbahçe'de son dakika... Sarı-lacivertli takım, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından idmanlarını durdurmuştu. Sarı Kanarya, bugün (4 Mayıs 2020) itibarıyla, gerekli tedbirleri alarak antrenmanlara başladı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 16:23
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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe sahalara döndü!

Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenmanlarına yeniden başladı.

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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe sahalara döndü!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde idman yapan sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi;

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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe sahalara döndü!

"Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Futbol A Takımımız, belirlenen kurallar dahilinde 4'erli gruplar halinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı.

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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe sahalara döndü!

Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncularımız, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı."

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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe sahalara döndü!
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