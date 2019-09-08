Fenerbahçe'de dev operasyon yılın transferi devre arasında geliyor!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, transfer döneminin bitmesine rağmen devam ediyor. Sarı-lacivertliler şimdiden devre arasında takıma katmak istediği oyuncuların transferine yoğunlaşmış durumda. Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu Başakşehirli yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





