08 Eylül 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de dev operasyon yılın transferi devre arasında geliyor!
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, transfer döneminin bitmesine rağmen devam ediyor. Sarı-lacivertliler şimdiden devre arasında takıma katmak istediği oyuncuların transferine yoğunlaşmış durumda. Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu Başakşehirli yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 09:33
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