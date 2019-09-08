08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de dev operasyon yılın transferi devre arasında geliyor!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, transfer döneminin bitmesine rağmen devam ediyor. Sarı-lacivertliler şimdiden devre arasında takıma katmak istediği oyuncuların transferine yoğunlaşmış durumda. Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu Başakşehirli yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 09:33
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Fenerbahçe'de dev operasyon yılın transferi devre arasında geliyor!

Süper Lig'de bu sezon en fazla dikkat çeken takımlardan biri Fenerbahçe oldu.

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Fenerbahçe'de dev operasyon yılın transferi devre arasında geliyor!

Sarı-lacivertliler birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken takıma dünya yıldızlarını kattı.

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Fenerbahçe'de dev operasyon yılın transferi devre arasında geliyor!

Forvet, ortasaha, stoper gibi mevkilere önemli isimler katan Kanarya, devre arasında da transfer bombasını patlatacak.

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Fenerbahçe'de dev operasyon yılın transferi devre arasında geliyor!

Sarı-lacivertlilerde ilk transferin sol bek bölgesine yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de dev operasyon yılın transferi devre arasında geliyor!

Hasan Ali'nin alternatifinin olmaması, yönetimi ilk bu transfere itiyor.

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