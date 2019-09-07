07 Eylül 2019, Cumartesi
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'Türkiye'nin en iyi forveti Vedat Muriç'
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 gol atan Kosovalı golcü bu başarısına milli takımda da devam etti. Kosova'nın Çekya'yı 2-1 yendiği maçta gol atan Muriç Fenerbahçe taraftarını coşturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Vedat Muriç'e büyük destek verdi. İşte o mesajlar...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 20:52 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 20:55
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