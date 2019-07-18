Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...

Sarı-lacivertli gözlemciler, Avrupa ve Türkiye'den oyuncuları izleyip raporlarını yönetime sunuyor. Sezon boyunca oyuncuları takip eden scout ekibi, Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan sonra öncelikli raporlarını da paylaştı.

Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasında şu isimler bulunuyor;