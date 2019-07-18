18 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli'nin 15 kişilik scouting listesi ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 18.07.2019 14:06
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