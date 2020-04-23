23 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Martin Skrtel detayı...

Mali anlamda sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışırken, bir de corona virüsü salgınından dolayı olumsuz etkilenen kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de FIFA'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Martin Skrtel'in kulübe açtığı dava sonuçlanırken, Sarı Kanarya bunun dışında büyük bir maddi zarara uğradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 12:05
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Fenerbahçe'de büyük zarar! Martin Skrtel detayı...


Fenerbahçe'de olumsuz tablo dağılmıyor... Sportif anlamda başarıdan uzak kalan sarı-lacivertliler mali anlamda da büyük sıkıntı yaşıyor.

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Martin Skrtel detayı...

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'ye yine kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Martin Skrtel detayı...

Sarı-lacivertliler küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. O dönemde Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel maaş konusunda anlaşamamış ve takımdan ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Martin Skrtel detayı...

Maaşında 2 milyon euroluk indirimi kabul etmeyen Slovak stoperle yollar ayrıldı ve yerine 3 transfer yapıldı.

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Fenerbahçe'de büyük zarar! Martin Skrtel detayı...

Fenerbahçe, Martin Skrtel'in ayrılığının ardından stoper bölgesine yaptığı bu transferlerin hiçbirinden verim alamadı.

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