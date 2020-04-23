Fenerbahçe'de büyük zarar! Martin Skrtel detayı...

Mali anlamda sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışırken, bir de corona virüsü salgınından dolayı olumsuz etkilenen kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de FIFA'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Martin Skrtel'in kulübe açtığı dava sonuçlanırken, Sarı Kanarya bunun dışında büyük bir maddi zarara uğradı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 12:05 ABONE OL