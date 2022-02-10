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Fenerbahçe’de büyük revizyon kapıda! İsmail Kartal raporunu sundu o isimlerin üstü çizildi

Fenerbahçe'de büyük revizyon kapıda! İsmail Kartal raporunu sundu o isimlerin üstü çizildi

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da son 16 turunda veda eden Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesine rağmen sarı lacivertlilerdeki kötü gidişat sürüyor. Bu doğrultuda sezon sonu için kapsamlı bir rapor hazırlayan Kartal, takımdan ayrılmasını istediği isimleri yönetime sundu. Kanarya'da sezon sonu büyük bir revizyon kapıda. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe gündeminde yaşananlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 10.02.2022- 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 09:49
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Fenerbahçe’de büyük revizyon kapıda! İsmail Kartal raporunu sundu o isimlerin üstü çizildi

Fenerbahçe, bu sezon alınan sonuçlarla yine beklentinin altında kaldı. Teknik Direktör İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin, kupadan da elenmesiyle birlikte geniş kapsamlı raporunu hazırladı ve birçok oyuncunun üstünü çizdi.

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