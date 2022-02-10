Fenerbahçe’de büyük revizyon kapıda! İsmail Kartal raporunu sundu o isimlerin üstü çizildi

Fenerbahçe, bu sezon alınan sonuçlarla yine beklentinin altında kaldı. Teknik Direktör İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin, kupadan da elenmesiyle birlikte geniş kapsamlı raporunu hazırladı ve birçok oyuncunun üstünü çizdi. Geçen sezon Erol Bulut ile anlaşan ancak sezon ortasında takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, Belözoğlu ile de sezon sonu vedalaşmıştı. Yeni sezona eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı getirerek başlayan Fenerbahçe, ligdeki kötü gidişat ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcıyla ilk yarı bitmeden yollar ayrılmıştı. Takımı bir süreliğine Zeki Murat Göle'ye emanet eden Ali Koç ve yönetimi, daha sonra eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşmaya varmıştı. İsmail Kartal'a destek veren sarı lacivertli taraftarlar, alınan sonuçların düzeleceği fikrindeydi. Ancak Kanarya'nın Kartal'la da yüzü gülmedi. Ligde Medipol Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, en büyük hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nda da hüsrana uğradı. Sarı lacivertliler, son 16 turunda sahasında konuk ettiği Kayserispor'a son dakika golüyle 1-0 mağluğ oldu. KARTAL'DAN DEV NEŞTER! Bu sonucun ardından tamamiyle yeni sezon üzerine planlarını yapacak olan Kanarya'da, İsmail Kartal, birçok oyuncu hakkında notunu belirledi. 60 yaşındaki teknik adam, takımda büyük bir operasyon yapılması gerektiğini Başkan Ali Koç ve yönetime iletti. O İSİMLER YOLCU! Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın, sezon sonu yolların ayrılmasını istediği futbolcuların listesi belli oldu. İşte o liste... Luiz Gustavo Nazım Sangare Mert Hakan Yandaş Marcel Tisserand Serdar Aziz Filip Novak Mergim Berisha