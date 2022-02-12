FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya süper kanat! Sezon sonunda transferi bitirilecek

Fenerbahçe bu sezon da beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda etti. Öte yandan Kanarya'nın UEFA Konferans Ligi macerası ise sürüyor. Sarı lacivertliler yeni sezonda deneyimli ve adından şüphe edilmeyecek bir hoca ile yola devam etmeyi planlarken, takımı ateşleyecek transferlere de imza attıracak. Kanarya'nın gündeminde ise Avrupa'nın dev kulüplerinde oynamış yıldız isim var. İşte detaylar...