Fenerbahçede bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Sadık Çiftpınar'ı ezeli rakibi Beşiktaş'a attığı transfer çalımıyla dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertlilerde son olarak Victor Moses takıma katıldı. Ancak gelenlerin yanı sıra bu kez mevcut kadrodan ayrılık haberi var...