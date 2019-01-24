Fenerbahçede bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...

24 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...
Transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılamasına kesin gözüyle bakılıyor... İşte Fenerbahçe'deki bir dönemin kapandığı o gelişme ve isme dair detaylar...
Giriş Tarihi: 24.01.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 17:27
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