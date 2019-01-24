24 Ocak 2019, Perşembe
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Chelsea ve Manchester United Ömer’in peşinde
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a Chelsea ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi. Peki Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında? Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden ismi hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.01.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 14:59
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