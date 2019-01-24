24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçından kareler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses tribünde görüntülenirken, maçtan önce Benzia'nın saha kenarında abdest alması ise dikkat çekti. İşte o anlar;

Giriş Tarihi: 24.01.2019 21:54
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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçından kareler
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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçından kareler
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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçından kareler
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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçından kareler
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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçından kareler
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