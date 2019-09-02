02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Volkan Demirel...

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezon sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'le ilgili sarı lacivertli kulübün ne karar vereceği merakla bekleniyordu. Sarı-lacivertli forma altında uzun yıllar mücadele eden deneyimli file bekçisinin geleceği belli oldu...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 20:29
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Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de Volkan Demirel bilmecesi sona erdi.

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Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Volkan Demirel...

Sarı-lacivertli takım ile olan sözleşmesi sona eren deneyimli file bekçisinin takımdaki geleceği merak konusu idi.

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Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Volkan Demirel...

Öyle ki transfer görüşmeleri beklenenden uzun sürmüş ve yılan hikayesine dönmüştü.

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Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Volkan Demirel...

Fenerbahçe kaleci mevkisini 21 yaşındaki Altay Bayındır ile güçlendirdi ve teknik direktör Ersun Yanal formayı genç yıldız adayına verdi.

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Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Volkan Demirel...

Bursaspor'dan kadroya katılan Harun Tekin'i Altay'ın yedeği olarak kadroda kendisine yer buldu.

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