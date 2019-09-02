Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Volkan Demirel...

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezon sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'le ilgili sarı lacivertli kulübün ne karar vereceği merakla bekleniyordu. Sarı-lacivertli forma altında uzun yıllar mücadele eden deneyimli file bekçisinin geleceği belli oldu...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 20:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





