02 Eylül 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Volkan Demirel...
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezon sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'le ilgili sarı lacivertli kulübün ne karar vereceği merakla bekleniyordu. Sarı-lacivertli forma altında uzun yıllar mücadele eden deneyimli file bekçisinin geleceği belli oldu...
Giriş Tarihi: 02.09.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 20:29
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"