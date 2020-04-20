20 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Tarihi karar

Corona virüsü salgınının kulüplere maliyeti ağır oldu. Maddi yönden sıkıntı yaşayan kulüplerden Fenerbahçe'de yönetim, tarihi bir karara imza atarak yıllardır süren geleneği bitirmeye karar verdi. İşte sarı-lacivertli yönetimin o kararı...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 12:34
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Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Tarihi karar

Finansal açıdan zor bir dönemden geçmekte olan Fenerbahçe'de ekonomik tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

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Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Tarihi karar

Harcamaları minimuma indirme çabasındaki Ali Koç yönetimi, milat olarak nitelenebilecek bir karara daha imza attı.

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Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Tarihi karar

Başkanlık koltuğuna oturduğunda galibiyet primi sistemine son veren Koç, sözleşmelerdeki bonus dönemini de bitirmek üzere.

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Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Tarihi karar

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe, mevcut mukavelelerde değişiklik yapılamayacak olsa da yeni transferlerin sözleşmelerinde bonus yer almayacak.

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Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Tarihi karar

Galibiyet primini sadece derbilerle sınırlayan yönetim, bu uygulamayı tamamen kaldırma kararı alırken yeni transferlere de net ücret vererek tasarruf sağlamayı planlıyor.

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