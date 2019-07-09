09 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve transfer bombalarını ardı ardına patlatan sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezon sona ermesinin ardından Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve Mehmet Topal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.07.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 19:27
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