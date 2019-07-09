09 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve transfer bombalarını ardı ardına patlatan sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezon sona ermesinin ardından Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve Mehmet Topal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 19:27
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı

Yeni sezonda taraftarına geçen yıl gösterilen kötü performansı unutturmak isteyen Fenerbahçe, transfer bombalarını birer birer patlatıyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerin amacı, gelecek sezon şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmek.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı

Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa, Garry Rodrigues ve Deniz Türüç kadrosuna katmak için gün sayan Kanarya, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı

Sezon biter bitmez Matiheu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda...

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