Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve transfer bombalarını ardı ardına patlatan sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezon sona ermesinin ardından Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve Mehmet Topal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 19:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





