14 Temmuz 2019, Pazar

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Üç isim imzaya kaldı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda şampiyon olarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Altay Bayındır transferlerinde mutlu sona ulaştı. Takviye çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertlilerin, üç yıldız isimle daha imza aşamasında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 11:01
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Üç isim imzaya kaldı

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor...

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Üç isim imzaya kaldı

Geçen sezon yapılan transferlerin neredeyse hiçbirinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, bu yıl taraftarı heyecanlandıran takviyeler için somut adımları atmaya başladı.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Üç isim imzaya kaldı

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, 7 transferde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Üç isim imzaya kaldı

Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa transferleri için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Üç isim imzaya kaldı

Son olarak bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'i de kadrosuna katan Kanarya, 3 ismi daha imza aşamasına getirdi.

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