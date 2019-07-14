Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Üç isim imzaya kaldı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda şampiyon olarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Altay Bayındır transferlerinde mutlu sona ulaştı. Takviye çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertlilerin, üç yıldız isimle daha imza aşamasında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





