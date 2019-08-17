17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Fenerbahçe 19 Ağustos Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına çıkacak. Sahasında Gazişehir'i konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde hedef ilk maçta galibiyet. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu da şekillenmeye başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 09:47
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Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maç saati ilk hafta maç programının yayınlanmasının ardından netleşmişti.

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Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele ilk haftanın kapanış mücadelesi olacak.

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Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya gelen takımların müsabakası Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

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Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sarı lacivertli takım ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı.

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Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Son 15 karşılaşma göz önüne alındığında Fenerbahçe 5 mağlubiyet 4 beraberlik ve 6 galibiyet istatistiğine sahip.

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