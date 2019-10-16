Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!

Sezona sil baştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin beraber yürüttüğü operasyonda 1 yıldır Fenerbahçeli kurmayların göz hapsinde olan yıldız devre arasında Kanarya olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





