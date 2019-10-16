16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!
Sezona sil baştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin beraber yürüttüğü operasyonda 1 yıldır Fenerbahçeli kurmayların göz hapsinde olan yıldız devre arasında Kanarya olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 07:34
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