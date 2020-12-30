30 Aralık 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de 3 isim yolcu! İşte o futbolcular...

Lige bu sezon iyi başlayıp ancak zamanla düşüşe geçen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ocak ayında yapacağı transferlerle şampiyonluğu hedefleyen sarı lacivertlilerde yönetim 3 isimle de yolları ayırmak istiyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:02
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Fenerbahçe'de 3 isim yolcu! İşte o futbolcular...

Süper Lig'e, sezon başında yaptığı transferlerin ardından büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bazı isimlerden henüz istediği verimi alamadı.

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Fenerbahçe'de 3 isim yolcu! İşte o futbolcular...

Sarı-lacivertli takım, ligde özellikle iç sahada yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Fenerbahçe'de 3 isim yolcu! İşte o futbolcular...

Devre arası transfer döneminde kapsamlı bir transfer operasyonuna hazırlanan Fenerbahçe'de, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de 3 isim yolcu! İşte o futbolcular...

Ocak ayında sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Mauricio Lemos ile Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'e veda etmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de 3 isim yolcu! İşte o futbolcular...

Fenerbahçe'ye sezon başında Las Palmas'tan transfer olan Uruguaylı savunmacı Lemos, bu sezon 6 lig maçında görev aldı.

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