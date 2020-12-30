Fenerbahçe'de 3 isim yolcu! İşte o futbolcular...

Lige bu sezon iyi başlayıp ancak zamanla düşüşe geçen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ocak ayında yapacağı transferlerle şampiyonluğu hedefleyen sarı lacivertlilerde yönetim 3 isimle de yolları ayırmak istiyor. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:02 ABONE OL