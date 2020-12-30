30 Aralık 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte ödenecek tutar

Fenerbahçe'nin 2019 yazında kadrosuna kattığı ve alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kontratını fesheden Max Kruse ile sarı-lacivertli kulüp mahkemelik olmuştu. Kanarya, Alman futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:17
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Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte ödenecek tutar

Geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Max Kruse'ye 1.5 milyon Euro imza bedeli ödenirken 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro taahhüt edilmişti.

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Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte ödenecek tutar

Kruse, "Şubat 2020'den beri maaşım ödenmedi" diyerek haziran ayında kontratını tek taraflı feshederken hem F.Bahçe hem de oyuncu FIFA'ya başvurmuştu.

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Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte ödenecek tutar

OYNARKEN 2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç "Hayatının pokerini oynadı, ona pahalıya mal olacak" diyerek tepkisini gösterirken dün iki taraf arasında mutabakat sağlandı.

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Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte ödenecek tutar

F.Bahçe'nin anlaşma karşılığında oyuncuya 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Daha önce oynadığı dönemde 32 yaşındaki forvetin 2 milyon Euro'luk bir ödeme aldığı belirlenirken Kruse'nin toplam maliyeti ise 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

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Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte ödenecek tutar

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, sulhen sonuçlandırılmıştır." (Sabah)

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