Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Herkes Rami'yi beklerken...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından bu yılı zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli stoper Simon Falette ile anlaşan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde iki ayrılık da yolda. İşte detaylar...