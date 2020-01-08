09 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Herkes Rami'yi beklerken...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından bu yılı zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli stoper Simon Falette ile anlaşan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde iki ayrılık da yolda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 23:26
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Herkes Rami'yi beklerken...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlan alınmaya başlanmıştı.
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Herkes Rami'yi beklerken...

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlemiş ve listesini yönetime sunmuştu. Sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki yıldızlarla temaslarını hızlandırdı ve görüşme sağladığı futbolcuların transferinde büyük mesafe katetti.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Herkes Rami'yi beklerken...

Stoper bölgesinde anlaşma sağlanan Simon Falette'yi resmen açıklayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimlere çevrilmişti.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Herkes Rami'yi beklerken...

Finansal Fair Play kıskacında olan sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen, aynı zamanda bonservis geliri elde edebilecek oyuncularla vedalaşma kararı alındı.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Herkes Rami'yi beklerken...

ZAJC İÇİN 6 MİLYON EURO BEKLENİYOR!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Miha Zajc'a İtalyan ekibi Brescia talip oldu.

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