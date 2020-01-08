08 Ocak 2020, Çarşamba
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Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'ye Muriç'i yedekleyecek golcü!
Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ilk yarıyı lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada bitiren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Yapacağı takviyelerle sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yıldız golcünün transferi için düğmeye bastı. İşte hedefteki yıldız isim ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 19:56
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