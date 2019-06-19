Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe girişimlerini Ersun Yanal'ın direktiflerine göre sürdürüyor. Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir isim ile temaslarda bulunmuştu. O isim için sona yaklaşan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bu isim imzaya kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





