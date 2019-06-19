19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe girişimlerini Ersun Yanal'ın direktiflerine göre sürdürüyor. Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir isim ile temaslarda bulunmuştu. O isim için sona yaklaşan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bu isim imzaya kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:59
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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan ve Fenerbahçe, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle gelecek sezona ligde ve kupada şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Tüm mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda ilerliyor.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Transferde hata şansı kalmayan Fenerbahçe bu yüzden transferde her adımı düşünüyor.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturarak yeni bir sayfa açmak isteyen sarı-lacivertliler transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerini hızlandırdı.

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