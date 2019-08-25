25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı!

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i son dakikada Dirar ile bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Fotomaç yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar;

Giriş Tarihi: 25.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 12:18
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Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı!

EMRE BOL
Daksil Muriqi!

Sağ bek sol bekte, sağ bekte orta saha, stoperde orta saha...
Kafanız karıştı değil mi?
İnanın benim bile kafam karıştı.
Ersun Yanal ne yapsın?

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Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı!

Geçen hafta kalibresi düşük Gazişehir takımının karşısında farklı galibiyet alan Fenerbahçe'nin gerçekleri göstermekten uzak olduğunu söylemiştim.

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Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı!

Ama kimseyi hedef göstermek istemiyorum. Aşikar sıkıntıları görüp, çözüm üretemeyen yönetimi bile...

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Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı!

FFP ve geçmişten kalan borçlar onların da elini kolunu bağladı.

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Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı!

Savunma hattını biraz da mecburen öne kuran Ersun Yanal, bence yaşanacak sıkıntının farkındaydı. Çünkü Zanka hariç "çakma" olan defans bölgesi, açık alanda oynamaya muktedir değil.

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