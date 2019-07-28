28 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!
Fenerbahçe'de transfer taarruzu başlıyor. Sarı-lacivertliler eksik kalan bölgelerini tamamlayarak sezona şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak başlamayı planlıyor. Buna göre çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Ali Koç, Ersun Yanal ve Damien Comolli bir araya geldi. Fransız spor adamı bu toplantıdan sonra 3 oyuncunun transferi için tam yetki aldı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 28.07.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 07:12
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