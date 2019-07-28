28 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!

Fenerbahçe'de transfer taarruzu başlıyor. Sarı-lacivertliler eksik kalan bölgelerini tamamlayarak sezona şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak başlamayı planlıyor. Buna göre çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Ali Koç, Ersun Yanal ve Damien Comolli bir araya geldi. Fransız spor adamı bu toplantıdan sonra 3 oyuncunun transferi için tam yetki aldı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 07:12
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Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!

Süper Lig'de 2019- 20 sezonu öncesi geri sayım başlarken, Fenerbahçe de transferde bir kez daha düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Roma'ya çıkarma yapacak.

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Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!

Sportif direktör Damien Comolli, İtalyan ekibinin 3 yıldızı için son noktayı koyacak.

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Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!

Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal ile dün Divan Kurulu sonrası bir araya gelen Comolli, 3 oyuncunun transferi için tam yetki aldı.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Kolarov'un transferi için son aşamaya geldi.

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