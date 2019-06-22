22 Haziran 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe transfer bombalarını peş peşe patlatacak! İşte Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Wolfsburg'tan Murat Sağlam ile sözleşme imzalayan Kanarya, transferleri peş peşe açıklayacak. Taraftara geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu şimdiden hazır. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 16:12
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Fenerbahçe transfer bombalarını peş peşe patlatacak! İşte Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de bir ara 17. sıraya kadar gerileyen ve ikinci yarının son haftalarında aldığı üst üste galibiyetler ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe transfer bombalarını peş peşe patlatacak! İşte Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu

Bu sezon Avrupa'da boy gösteremeyecek olan sarı-lacivertliler, tamamen lige odaklanmış durumda.

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Fenerbahçe transfer bombalarını peş peşe patlatacak! İşte Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu

Kanarya'nın yeni sezondaki hedefi ise mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe transfer bombalarını peş peşe patlatacak! İşte Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu

Tüm çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor.

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Fenerbahçe transfer bombalarını peş peşe patlatacak! İşte Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu

Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve Roman Neustadter ile yollarını ayırdı.

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