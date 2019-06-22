Fenerbahçe transfer bombalarını peş peşe patlatacak! İşte Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Wolfsburg'tan Murat Sağlam ile sözleşme imzalayan Kanarya, transferleri peş peşe açıklayacak. Taraftara geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın 2020 kadrosu şimdiden hazır. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 16:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





