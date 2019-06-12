12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Girişimler başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa ve Emre Belözoğlu ile prensip anlaşması sağlayan sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Eljif Elmas'ı yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Fenerbahçe, yeni Eljif Elmas'ını yine Makedonya'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 20:50
  • 1
  • 17
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Girişimler başlıyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

  • 2
  • 17
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Girişimler başlıyor

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Girişimler başlıyor

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonki transferlerin birçoğunda hüsran yaşamıştı.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Girişimler başlıyor

Aynı hataları bu sezon tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler transferde aceleci davranmıyor.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Girişimler başlıyor

Takımdan gönderilecek isimlere karar veren Fenerbahçe yönetimi, yerine gelecek isimleri de belirlemeye başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör