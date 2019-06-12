Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Girişimler başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa ve Emre Belözoğlu ile prensip anlaşması sağlayan sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Eljif Elmas'ı yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Fenerbahçe, yeni Eljif Elmas'ını yine Makedonya'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 20:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





