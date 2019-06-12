Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ben Arfa derken o geliyor

Gelecek sezon zirveye oynayacak iddiali bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerin daha önce de gündeme gelen Fransız yıldız Hatem Ben Arfa ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Fransız basınından ortaya atılan iddia, Süper Lig'deki transfer gündemini sarsacak cinsten. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 19:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





