25 Ocak 2019, Cuma

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Ali Şen'den flaş Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'la mevcut durumu görüşmeye çalıştığını ancak Koç'un telefonlarına cevap vermediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 15:40
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Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması

Ali Şen, yaptığı açıklamada, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin bu durumda olmasının sebebini değerlendirdi.

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Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması

Ali Koç'a seçim sürecinde büyük destek verdiğini ve asla pişman olmadığını dile getiren Şen, "Taraftar bana, 'Ali baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?' diye soruyor.

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Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması

Onlara cevabım şu, başkan Ali Koç'u arıyorum ama ulaşamıyorum. Bu sabah da aradım ama dönüş olmuyor. Arıyorum ama bir geri dönüş yok." dedi.

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Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe'nin tarihinin en karanlık tablolarından birini yaşadığını aktaran Ali Şen, "Hem de başkanın Ali Koç olduğu bir dönemde. Taraftarlarımız Ali Koç'u sevdi. Herkes Ali Koç'a büyük anlayış ve kredi tanıdı. Bütün Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri şaşkın, üzgün, öfkeli.

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Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması

Yapılması gereken şu: Bu hafta transfer bitiyor. Onun başkan olmasında büyük destek veren biri olarak Ali Koç'a tavsiyem şu: Acilen herkesin kabul edebileceği 3 futbolcu almalı." ifadelerini kullandı.

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