Fenerbahçe ve Galatasaray’ın stoper savaşı! Transferde karşı karşıya geldiler

Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İki kulüp yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren iki takım, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yaptı. Cimbom, transferde şu ana kadar Haris Seferovic, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimler kadrosuna kattı. Kanarya ise, Luan Peres, Joshua King, Tiago Çukur, Bruma, Emre Mor, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Willian Henrique, Willian Arao, Joao Pedro ve Lincol'ü transfer etti. Ancak iki takım transferde önemli kayıplar da yaşadı. Galatasaray, yıldız stoperi Marcao'yu Sevilla'ya sattı. Fenerbahçe ise takımın en önemli isimlerinden Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderdi. Bu iki kulüp, transferde yaşanan gelişmeler sonrası gözünü stoper bölgesine dikti. Hem sarı kırmızılılar hem de sarı lacivertliler, kaliteli bir defans oyuncusunu takımlarına kazandırmak istiyor. Böylelikle Marcao ve Kim Min-Jae'nin boşluğunun doldurulması planlanıyor. Ancak ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdi. Sahada yaşanan rekabet bu sefer de transfer pazarında yaşanacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İngiliz stoper için harekete geçti. İşte iki ekibin talip olduğu o isim... DEVLERİN HOLGATE SAVAŞI! Galatasaray ve Fenerbahçe, İngiltere'de Everton forması giyen Mason Holgate'in transferi için karşı karşıya geldi. 25 yaşındaki stopere sarı kırmızılıların talip olmasının ardından sarı lacivertli kulüp de nabız yokladı. İki ezeli takımın transfer yarışına girdiği iddia edildi. Everton'ın İngiliz defans için 8-10 milyon Euro arası bir bonservis ücreti belirlediği kaydedildi. Transfer döneminde oyuncu satışından iyi rakamlar kazanan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Holgate için bonservis ücreti vermede sorun yaşamayacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin, Holgate için 6 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı. Galatasaray'ın ise Holgate için 5 milyon Euro gibi bir rakam düşündüğü vurgulandı. 1.87 boyundaki savunmacının Türkiye'ye gelmeye henüz sıcak bakmadığı ancak ikna olabileceği öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Holgate, bu sezon 2 maça çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon ise 29 karşılaşmada görev aldı. Holgate, 29 maçta 3 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Holgate'in Everton ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Holgate, İngiltere U21 takımında da 6 müsabakada boy gösterdi. Yıldız stoper kariyerinde, Everton'ın yanı sıra West Brom ve Barnsley gibi ekiplerde de ter dökmüştü.