Anasayfa Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stoper savaşı! Transferde karşı karşıya geldiler
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın stoper savaşı! Transferde karşı karşıya geldiler

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stoper savaşı! Transferde karşı karşıya geldiler

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. İki takım da yaz transfer döneminde önemli bonservis gelirleri elde etmişti. Sarı lacivertliler Kim Min-Jae'yi, sarı kırmızılılar ise Marcao'yu satmıştı. Dört bir koldan bu iki ismin yerini doldurmak için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, stoper transferinde aynı isme talip oldu. İşte iki takımı transferde karşı karşıya getiren o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 16.08.2022- 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022- 11:45
BİZE ULAŞIN