Fenerbahçe’de forvet transferinde ters köşe! İsmi hiç duyulmamıştı

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sıcak saatler yaşanıyor. Bu sezon önemli futbolcuları kadrosuna katan sarı lacivertliler, takımda büyük değişikliğe gitmişti. Kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenileyen Kanarya, şimdi de gözünü forvet transferine çevirdi. Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bu maçlardan 4 puan aldı. Sarı lacivertliler, ligin ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. İkinci haftada ise deplasmanda Kasımpaşa farklı geçildi. Kanarya'da, iki hafta sonunda en göze çarpan bölge ise forvet oldu. Taraftarların mutlak golcü beklentisi üzerine harekete geçen Ali Koç ve yönetimi, santrfor transferinde gaza basma kararı aldı. Yönetimin listesinde Maxi Gomez, Vincent Aboubakar ve Alexander Sörloth gibi isimler yer alıyordu. Bu oyuncuların haricinde birçok yıldızla da temaslar devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'la da sürekli telefon trafiğinde bulunarak fikir alışverişi yapıyor. Transferdeki son durum anbean Portekizli hocaya aktarılıyor. Jesus'un da golcü bölgesinde isim odaklı gitmediği ve istediği özellikte olan bir futbolcuya evet diyeceği kaydedildi. Jesus'un kafasındaki forvet tiplemesinin, hızlı, hareketli, savunma arasına ve arkasına koşu atabilen, top tekniği ve fiziği yüksek bir isim olduğu belirtildi. Bu doğrultuda yönetim, hem mali hem de Jesus'un şartlarına uyan o golcüyü buldu. Sarı lacivertlilerin, transferde basına hiç düşmeyen bir yıldızla ilgilendiği iddia edildi.